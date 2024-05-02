Главный синоптик Петербурга заявил, что отключать отопление в домах пока рано

В ближайшие дни в Петербурге ожидается похолодание, сообщил 2 мая главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, на территории Ленинградской области и вовсе следует ожидать снегопады.

"Уже завтра в ночные часы можно будет увидеть первые снежинки по территории области. Почему первые, потому что в дальнейшем начавшееся похолодание принесет к нам осадки в виде небольшого снега, это перспективы на 7, 8, 9 мая", — написал синоптик в своем Telegram-канале.

По словам Колесова, в предстоящие дни в Петербурге будет "относительно тепло", температура воздуха в дневное время будет находиться на отметке около +10 градусов. Однако с 5 мая следует ожидать понижения температуры до +8 градусов. "Так что кто переживает, что в домах в эти дни было очень жарко и пора отключать отопление не правы, оно нам еще пригодится", — резюмировал синоптик.

Фото: ЗАКС.Ру