В Петербурге на два дня закроют движение по улице Вавиловых

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга анонсировала новые ограничения движения транспорта.

На севере города с 4 по 5 мая будет полностью закрыто движение по улице Вавиловых, связывающей проспект Науки и Северный проспект. В соседнем Выборгском районе с 4 по 17 мая ограничат движение по всей улице Курчатова, от угла с проспектом Тореза до перекрестка с Политехнической улицей.

На юге города будет ограничено движение по улице Зины Портновой на всем ее протяжении: от перекрестка с Трамвайным проспектом до перекрестка с улицей Подводника Кузьмина. Затруднения для автомобилистов на этом отрезке продлятся неделю: с 4 по 10 мая.

Во всех трех случаях вводимые меры обусловлены ремонтом дорожного полотна.

Фото: ЗАКС.Ру