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Новости 13:05

Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за жалоб на петербургского школьника

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за жалоб на петербургского школьника

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с жалобами на учащегося одной из петербургских школ. В социальных сетях имеются сведения о том, что 13-летний подросток систематически отнимает деньги у сверстников при попустительстве сотрудников учебного заведения. Имеются данные и о других противоправных действиях школьника.

Ранее в городе была начата процессуальная проверка, которой Бастрыкину показалось мало. Как сообщает информационный центр СК, глава силовой структуры потребовал от подчиненных возбудить уголовное дело.

Ситуацию поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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