Суд в Петербурге вынес приговор по делу о взятке при покупке инкубационных яиц

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор бывшему заместителю директора научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), передает 2 мая объединенная пресс-служба городских судов. Согласно решению, Андрей Ваcильев отправится в колонию, а кроме того, он должен будет выплатить штраф.

Как следует из материалов дела, Васильев обвинялся в получении более 36 миллионов рублей за содействие ООО "Стадиум" в конкурсе на закупку инкубационных яиц для НИИ. Задержан он был в ноябре 2022 года.

"Васильев вину не признал", — отметили в судебной пресс-службе.

Суд приговорил фигуранта к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также Васильев должен будет выплатить штраф в размере 29,9 миллиона рублей. Права занимать должности на госслужбе он лишен на 10 лет.

Фото: ЗАКС.Ру