Строительство портового терминала в Усть-Луге подорожало до 90 миллиардов рублей

Работы по строительству портового терминала Lugaport в Усть-Луге прибавили в стоимости, сообщили 2 мая "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на реализующую проект компанию "Новотранс". Теперь их цена достигла приблизительно 90 миллиардов рублей.

Как отмечает издание, изначально компания оценивала стоимость работ в 46,5 миллиарда рублей. Таким образом, за прошедшее время их цена увеличилась почти в два раза.

Строительство терминала в Усть-Луге ведется с 2019 года, за это время "Новотранс" ввел два причала общей пропускной способностью 17,3 миллионов тонн грузов. В этом году запланирован ввод еще четырех причалов. Полностью заработать терминал должен в 2025 году.

В январе на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге произошел пожар, комментировать который пришлось пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. В начале февраля терминал полностью возобновил свою работу.

Фото: ЗАКС.Ру