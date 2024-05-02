В Москве бывшего полицейского отправили в колонию строгого режима из-за взятки

Перовский суд Москвы вынес решение по делу о взятке в 250 тысяч рублей, которую получил бывший сотрудник полиции Владимир Пюрвеев через своего коллегу. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Деньги были переданы от наследника квартиры, который столкнулся с фактом проживания в ней посторонних людей. Вначале силовики отказались проводить проверку и заводить дело в связи с заявлением гражданина. Потом они согласились заняться решением проблем заявителя, но только за коррупционное вознаграждение.

41-летнего Пюрвеева приговорили к семи годам колонии строгого режима, а посреднику достался штраф в размере 1,5 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру