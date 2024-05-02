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Новости 13:59

ГАТИ выдала ордер на ремонт фасада здания "Владимирского пассажа"

фото ЗакС политика ГАТИ выдала ордер на ремонт фасада здания "Владимирского пассажа"

В Петербурге отреставрируют фасад доходного дома барона фон Бессера, в котором сейчас располагается ТЦ "Владимирский пассаж", рассказали 2 мая в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Служба выдала ордер на работы.

"Работы будут проведены до 26 сентября 2024 года на восточном фасаде здания, обращенного на Владимирскую площадь", — уточнили в ГАТИ.

Здание было построено в 1904 году в стиле северный модерн архитектором Карлом Алланом Шульманом. Сейчас в нем находится торговый центр "Владимирский пассаж".

Фото: ГАТИ | Правительство Саект-Петербурга


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