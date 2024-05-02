На Невском проспекте полицейские накрыли интим-салон

Петербургские полицейские задержали троих администраторов элитного интим-салона, располагавшегося в доме № 88 по Невскому проспекту.

Деятельность заведения, продолжавшаяся в течение двух лет, прекращена, сообщает ГУ МВД по региону. В Москве также задержан предполагаемый организатор салона, 27-летний петербуржец.

Средний посетитель заведения оставлял за один визит сумму в диапазоне от 40 до 180 тысяч рублей. Клиентам предоставлялись "кэшбэки" и иные льготы. Правоохранителями расследуется дело об организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК).

Фото: ЗАКС.Ру