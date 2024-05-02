Смольный потратит 3,5 миллиарда рублей на путевки в оздоровительные лагеря

Более 120 тысяч детей из Петербурга могут получить путевки в оздоровительные лагеря, сообщили 2 мая в администрации губернатора. На эти цели планируется потратить в общей сложности 3,5 миллиарда рублей.

"В 2024 году в рамках летней оздоровительной кампании город готов предоставить петербуржцам 160 823 путевки в детские лагеря на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Это на полмиллиарда больше, чем год назад", — отметили в Смольном.

Предполагается, что путевками в летний сезон смогут воспользоваться не менее 127 тысяч детей, из которых 39 тысяч относятся к льготным категориям. Как уточнили чиновники, кратность получения путевок не ограничена, так что один и тот же ребенок при желании может провести в лагере все три летние смены.

К настоящему времени принять детей из Петербурга готовы 348 организаций из 15 российских регионов. При этом конкурсные процедуры еще продолжаются, из-за чего указанное количество мест может увеличиться.

Фото: ЗАКС.Ру