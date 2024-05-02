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Новости 15:49

Горэлектротранс анонсировал возвращение туристического трамвая на постоянный маршрут

фото ЗакС политика Горэлектротранс анонсировал возвращение туристического трамвая на постоянный маршрут

Первый туристический трамвай возвращается на свой обычный маршрут, сообщили в петербургском Горэлектротрансе. Ожидается, что это произойдет в субботу, 4 мая.

"С 4 мая в связи с окончанием ремонта трамвайных путей посадка на туристический трамвай будет осуществляться в стандартном режиме", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия.

Посадка будет производиться на территории экспозиционно-выставочного комплекса Горэлектротранса на Среднем проспекте Васильевского острова. Сам маршрут является регулярным, его работа не зависит от графика работы комплекса. Расчетное время поездки составляет полтора часа, в день отправляется четыре трамвайных рейса.

Фото: Горэлектротранс / Telegram


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