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Новости 16:17

Полиция начала проверку из-за смертельной аварии в Тосненском районе

фото ЗакС политика Полиция начала проверку из-за смертельной аварии в Тосненском районе

Утром 2 мая в Тосненском районе Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Об этом сообщил региональный главк МВД, начавший проверку обстоятельств инцидента.

Установлено, что 19-летний молодой человек, получивший права чуть более месяца назад, на своем Ford Mondeo предпринял неудачную попытку обгона по встречной полосе.

На полной скорости водитель врезался в двигавшуюся навстречу Daewoo Nexia, которой управлял 84-летний пенсионер. От удара корейская иномарка вылетела в кювет. Пожилой мужчина скончался в больнице, его 78-летняя спутница находится в тяжелом состоянии. Юный водитель Ford получил травмы средней степени тяжести.

Фото: ЗАКС.Ру


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