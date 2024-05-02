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Новости 16:35

В Кировском районе Ленобласти простились с участником СВО

фото ЗакС политика В Кировском районе Ленобласти простились с участником СВО

Администрация Мгинского городского поселения отчиталась о церемонии прощания с участником военной спецоперации Евгением Алексеевым, погибшим в зоне боевых действий в начале прошлого месяца.

Уроженцу Мги было неполных 34 года. Срочную службу он проходил в 2009-2010 годах. В зону СВО Алексеев отправился в январе нынешнего года.

На похороны военного, состоявшиеся с почестями на местном старом кладбище, пришли чиновники и муниципалы. Свои соболезнования близким мужчины прислал губернатор Александр Дрозденко. Алексеев посмертно награжден орденом Мужества.

фото: Администрация МО Мгинское городское поселение / ВКонтакте


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