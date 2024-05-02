За год денежные переводы из России в Армению упали больше чем на треть

По итогам первого квартала 2024 года объем денежных переводов, осуществляемых из России в Армению, снизился почти на 40%, о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя Центробанка Айка Аветисяна. Речь идет о 656,6 млн долларов вместо суммы 1,1 млрд рублей, достигнутой год назад.

"Частично это может быть обусловлено деятельностью расчетно-платежной системы, но есть также более крупные и более действенные факторы, в том числе геополитические и экономические", - представил свое объяснение глава Центробанка Мартин Галстян.

По его наблюдениям, из-за сокращения неравенства в доходах многие армяне возвращаются из России работать в родную страну.

Армения в 2022 году была одним из самых популярных направлений для релокации россиян.

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