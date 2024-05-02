ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:57

За год денежные переводы из России в Армению упали больше чем на треть

фото ЗакС политика За год денежные переводы из России в Армению упали больше чем на треть

По итогам первого квартала 2024 года объем денежных переводов, осуществляемых из России в Армению, снизился почти на 40%, о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя Центробанка Айка Аветисяна. Речь идет о 656,6 млн долларов вместо суммы 1,1 млрд рублей, достигнутой год назад. 

"Частично это может быть обусловлено деятельностью расчетно-платежной системы, но есть также более крупные и более действенные факторы, в том числе геополитические и экономические", - представил свое объяснение глава Центробанка Мартин Галстян.

По его наблюдениям, из-за сокращения неравенства в доходах многие армяне возвращаются из России работать в родную страну. 

Армения в 2022 году была одним из самых популярных направлений для релокации россиян.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама