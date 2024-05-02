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Новости 17:42

Суд в Петербурге оценил в 30 тысяч рублей царапины и нелестные слова в адрес полицейского

фото ЗакС политика Суд в Петербурге оценил в 30 тысяч рублей царапины и нелестные слова в адрес полицейского

Жительница Петербурга выслушала приговор Дзержинского суда Петербурга по делу о применении насилия (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Речь шла о полученных полицейским ссадинах и о высказанных в адрес правоохранителей оскорблениях, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, вечером 17 июля 2022 года Анна Балашова вступила в препирательство с сотрудниками полиции на лестничной площадке дома № 36-38 по улице Маяковского. В процессе она поцарапала плечо и предплечье замначальника отдела охраны общественного порядка УМВД России по Центральному району, а вслед за этим обратилась к двоим правоохранителям с речью, содержавшей "грубую нецензурную брань и оскорбительные выражения". Этим она якобы унизила честь и достоинство стражей порядка.

Признавать вину Балашова не стала. Суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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