Признанные иноагентами сотрудники ФСИН лишатся права на материальную помощь

В случае признания иностранными агентами сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний лишатся права на получение материальной помощи, обратили внимание "Ведомости" на содержание ведомственного приказа. Подписанный главой ФСИН Аркадием Гостевым документ был опубликован 27 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о дополнении существующего приказа ФСИН "Об утверждении порядка оказания материальной помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы РФ" новым положением. Пункт о прекращении оказания матпомощи дополняется абзацем со словами "в связи с приобретением сотрудником статуса иностранного агента".

Кроме того, еще один абзац был дополнен положением о запрете поддержки работников, обладающих видом на жительство за рубежом.

Всего до внесения изменений в документе насчитывалось 17 причин для отказа от поддержки сотрудников ФСИН.

Фото: ЗАКС.Ру