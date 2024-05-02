Депутат Буцкая обратится в правительство из-за проверок каруселей

Депутат Татьяна Буцкая выразила намерение обратиться к вице-премьеру Дмитрию Григоренко в связи с проведением риск-ориентированных проверок аттракционов, передает "Дума ТВ". В беседе со СМИ она поведала о проведенном ей анализе норм, касающихся регулирования деятельности подобных увеселений.

По словам Буцкой, в ряде регионов проверки аттракционов проводятся реже одного раза в год. При этом действующий мораторий на проверки бизнеса также препятствует проведению ревизий. В связи с этим она намерена попросить Григоренко определить орган власти, ответственный за риск-ориентированный подход.

"Нужно понять, какое ведомство пропишет, что если техническое обследование аттракциона не проводится раз в год, то это уже критерий для риск-ориентированной проверки", — высказалась парламентарий.

Буцкая отметила, что сейчас на рассмотрении Госдумы находится подготовленный Заксобранием Петербурга законопроект о регулировании деятельности аттракционов. Она уточнила, что инициатива нашла поддержку представителей отрасли и добавила, что эксперты хвалят проект.

Фото: ЗАКС.Ру