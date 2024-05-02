Петербургский преподаватель выслушал девять приговоров по делам о подлоге

Дзержинский районный суд за два дня вынес девять приговоров по делам о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) в отношении преподавателя Вадима Волощука, рассказала 2 мая глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева. Работника колледжа обвиняли в получении взяток от студентов за сдачу зачетов.

Как установил суд, в 2022 году Волощук получил от студентки Авиационно-транспортного колледжа четыре тысячи рублей и проставил ей зачеты по дисциплинам "Вычислительная техника" и "Электротехника и электроника" вместе с выставлением положительных отметок. Аналогичным образом он поступил еще восемь раз.

"Волощук все признал. Все девять дел были рассмотрены в особом порядке. При оглашении каждого следующего приговора, суд должен был учитывать предыдущий", — отметила Лебедева.

Суд оштрафовал преподавателя на 15 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру