ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:55

Петербургский преподаватель выслушал девять приговоров по делам о подлоге

фото ЗакС политика Петербургский преподаватель выслушал девять приговоров по делам о подлоге

Дзержинский районный суд за два дня вынес девять приговоров по делам о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) в отношении преподавателя Вадима Волощука, рассказала 2 мая глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева. Работника колледжа обвиняли в получении взяток от студентов за сдачу зачетов.

Как установил суд, в 2022 году Волощук получил от студентки Авиационно-транспортного колледжа четыре тысячи рублей и проставил ей зачеты по дисциплинам "Вычислительная техника" и "Электротехника и электроника" вместе с выставлением положительных отметок. Аналогичным образом он поступил еще восемь раз.

"Волощук все признал. Все девять дел были рассмотрены в особом порядке. При оглашении каждого следующего приговора, суд должен был учитывать предыдущий", — отметила Лебедева.

Суд оштрафовал преподавателя на 15 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама