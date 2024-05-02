Автобусы из Петербурга в Таллин начнут ездить через Псков

Транспортная компания Ecolines объявила о запуске нового регулярного автобусного маршрута. С 15 мая появится маршрут, связывающий Петербург и Таллин и проходящий при этом через Псков.

"Наш автобус будет следовать через МАПП Шумилкино (Россия) и Лухамаа (Эстония)", - рассказала пресс-служба компании.

Время в пути таким образом увеличится примерно на полтора часа.

Рейсы по новому маршруту будут ежедневными. Из начального и конечного пунктов они будут выезжать в 21:00 и оказываться в месте назначения в 08:05.

Фото: ЗАКС.Ру