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В Петербурге выросло число отравлений мухоморами

фото ЗакС политика В Петербурге выросло число отравлений мухоморами

С 2022 года петербуржцы чаще стали попадать в больницу из-за отравления мухоморами. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Чаще всего отравления в городе происходят от употребления пантерного и красного мухоморов. Иногда максимально допустимые дозировки оказываются превышены в разы.

Одним из важных минусов описываемого явления врачи считают доступность ядовитых грибов. Наиболее распространенные симптомы у госпитализированных - разного рода галлюцинации и головокружение.

В среднем пациенты за последние полтора года проводили в стационаре по двое суток. За отчетный период к врачам обратились 48 мужчин и 30 женщин. Средний возраст употреблявших мухоморы невысокий: 23-27 лет.

фото: unsplash


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