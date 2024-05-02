Чубайс организовал "Центр российских исследований" в Тель-Авиве

Бывший глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс организовал в Израиле "Центр российских исследований", созданный на базе Тель-Авивского университет. Вуз сообщил об этом на собственном сайте. Российский экс-чиновник назван в объявлении также спонсором проекта. Центр будет заниматься изучением новейшей российской истории. Среди тех, кто собирается с ним сотрудничать, упоминается публицист Александр Архангельский.

Свою новую работу Чубайс прокомментировал в коротком комментарии журналисту Алексею Венедиктову*.

"Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок", - произнес эмигрант.

Анатолий Чубайс был одним из немногих известных государственных деятелей, который покинул Россию после начала военной спецоперации.

*Минюст внес Алексея Венедиктова в единый реестр иноагентов

фото: kremlin.ru