В Петербурге держатся прохладная погода и дожди 3 мая

В Петербурге могут пойти небольшие дожди, а также тепло почти не поступит в город, об этом 3 мая сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием теплого атмосферного фронта. В городе будет много облаков, из-за чего дневной прогрев будет ограничен, а также возможны небольшие дожди.

Воздух прогреется до +9…+11 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 4 мая, ожидаются опять дожди и температура до +14 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру