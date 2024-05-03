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Новости 9:46

В Пушкине и Павловске услышали громкий хлопок утром 3 мая

фото ЗакС политика В Пушкине и Павловске услышали громкий хлопок утром 3 мая

В Пушкинском районе Петербурга утром в пятницу, 3 мая, услышали громкий хлопок, об этом рассказали в пресс-службе администрации района.

Как рассказали в администрации, хлопок произошел где-то около 7:14 утра на территории заброшенной ТЭЦ в Павловске в переулке Мичурина. Уточняется, что местность уже осмотрели и выяснили, что у основания трубы ТЭЦ есть повреждения.

Также в администрации отметили, что на месте работают правоохранительные органы и пожарная служба. Пострадавших в результате происшествия нет. Ситуация находится на контроле администрации Пушкинского района

Ранее "Фонтанка.ру" писала, что жители Пушкинского района слышали хлопок, а кому-то даже выбило окна.

Фото: ЗАКС.Ру


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