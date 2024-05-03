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Новости 10:48

На квартиры детям-сиротам Петербурга выделили средства из федерального и городского бюджетов

фото ЗакС политика На квартиры детям-сиротам Петербурга выделили средства из федерального и городского бюджетов

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города "Об одобрении проекта Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации", об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно документу, город получит средства на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. В 2024 году на эти цели только из федерального бюджета выделено 35,4 млн рублей, в 2025 году 33,8 млн рубле, а в 2026 году 25,4 млн рублей.

Также деньги из бюджета Петербурга выделят на софинансирование субсидии. Таким образом, в 2024 году дети-сироты смогут приобрести 45 квартир, а в 2025 и 2026 годах по 16 квартир.

Фото: ЗАКС.Ру


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