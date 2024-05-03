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Новости 12:17

СПбГУ организовал бесплатное обучение для участников СВО

фото ЗакС политика СПбГУ организовал бесплатное обучение для участников СВО

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) появится возможность бесплатного обучения для участников спецоперации, об этом 3 мая пишет "Коммерсантъ".

Речь идет о бесплатном дополнительном образовании. Единственным условием для поступающих участников СВО будет наличие среднего профессионального образования и выше.

Всего для такой категории граждан доступно три программы повышения квалификации: работа с молодежью для защиты от информационных рисков, охрана труда и языки программирования.

После прохождения курсов участникам СВО выдадут удостоверение о повышении квалификации или диплом о переподготовке. Это позволит им работать в образовательных учреждениях.

Фото: ЗАКС.Ру


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