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Новости 12:48

Сотрудники ФСБ ликвидировали планировшего теракты в РФ диверсанта в Ленобласти

фото ЗакС политика Сотрудники ФСБ ликвидировали планировшего теракты в РФ диверсанта в Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали украинского диверсанта, который, предположительно, планировал устроить несколько терактов в России, об этом 3 мая пишут "РИА Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Уточняется, что сначала силовики попытались задержать предполагаемого диверсанта в Подмосковье, однако тогда ему удалось скрыться. Там же они осмотрели авто 48-летнего гражданина РФ, там было найдено оружие.

По данным сотрудников ФСБ, диверсант готовил теракты в отношении участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Петербурге. Уточняется, что мужчину разыскивали по статьям о приготовлении к диверсии и незаконному обороту взрывчатых веществ и устройств. 

Фото: ЗАКС.Ру


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