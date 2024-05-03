Петербуржец выслушал приговор за звонки с неправдивыми рассказами о бомбах

Калининский районный суд огласил приговор в отношении Артема Нечаева по уголовному делу о заведомо ложных сообщениях о теракте (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, проблемы с законом из-за звонков с рассказами о бомбах были у фигуранта и ранее.

Обвинение полагало, что в период с 23 февраля по 24 мая 2023 года Нечаев четыре раза звонил по номеру 112 с рассказами о заложенных бомбах в квартире доме № 12 по Брюсовской улице. Сообщения не нашли подтверждения после проверки сотрудниками полиции.

"Нечаев вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке", — уточнили в судебной пресс-службе.

Суд назначил горожанину ограничение свободы сроком на два года. По совокупности с ранее вынесенным приговором Всеволожского районного суда Ленобласти Нечаеву предстоит провести три года и девять месяцев в колонии-поселении.

В 2020 году Нечаев представал перед судом по делу о двух эпизодах заведомо ложных сообщений о теракте в отношении объектов социальной инфраструктуры или же повлекшем причинение крупного ущерба (ч. 2 ст. 207 УК РФ), отметили в пресс-службе судов. В тот раз петербуржцу назначили 3,5 года колонии условно с трехлетним испытательным сроком.

Фото: ЗАКС.Ру