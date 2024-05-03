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Новости 13:14

В ФАС рассказали о снижении наценок на социально значимые товары

фото ЗакС политика В ФАС рассказали о снижении наценок на социально значимые товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о том, что в стране с 2021 года троекратно снизилась совокупная наценка на социально значимые товары, об этом 3 мая пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в ФАС, торговые сети сами решили ограничить наценки на позиции 25 категорий социально значимых товаров после предложения службы. 

Из-за этого, по мнению ФАС, совокупное снижение уровня наценок на товары составило 15,8%. Кроме этого, в службе отметили свою работу с торговыми сетями по этому вопросу и сделали вывод, что принимаемые меры работают.

Фото: ЗАКС.Ру


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