Суд рассмотрит дело о фиктивном браке петербурженки с иностранцем

Прокурор Фрунзенского района обратился в суд с требованием признать недействительным брак между 53-летней жительницей города и 44-летним уроженцем одной из стран ближнего зарубежья, сообщили 3 мая в прокуратуре Петербурга. Как утверждается, за согласие на фиктивный союз петербурженка получила 30 тысяч рублей.

Сам брак был заключен в минувшем апреле. Проведенная прокуратурой проверка показала, что семейный союз с иностранцем был заключен по его просьбе ради получения вида на жительство.

"За штамп в паспорте женщине заплатили 30 тысяч рублей. После регистрации муж и жена совместно не жили, общего хозяйства не вели и вообще не знали о личной жизни друг друга", — говорится в сообщении прокуратуры.

Как отмечается, после церемонии иностранец проживал с бывшей женой, с которой он воспитывает троих детей. Прокурор потребовал признать брак недействительным, иск находится на рассмотрении суда.

Фото: ЗАКС.Ру