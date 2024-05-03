На Васильевском острове благоустроят Новосмоленскую набережную

Набережную реки Смоленки в Петербурге обустроят пешеходными дорожками и деревьями со скамейками, об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Благоустройство будет проведено в рамках создания Линейного парка. На набережной Смоленки на Васильевском острове появятся дорожки для пешеходов, поставят уличную мебель и высадят более 200 деревьев.

Общая площадь планируемого благоустройства составит 2 тысячи квадратных метра.

Новосмоленская набережная с двух сторон должна будет соединить сквер Александра Володина и два сквера на улице Кораблестроителей.

Фото: пресс-служба ГАТИ