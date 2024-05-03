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Новости 14:16

После обнаружения 60 килограмм наркотиков в Петербурге возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика После обнаружения 60 килограмм наркотиков в Петербурге возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Антинаркотической комиссии СК РФ.

Речь идет об около 60 килограмм наркотиков, которые нашли с бананами в порту Санкт-Петербурга. Теперь злоумышленникам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного.

Сам контейнер пришел в Петербург из порта Пуэрто Боливар в Эквадоре. Партию наркотиков в брикетах обнаружили таможенники среди бананов. После нахождения брикеты отправили на экспертизу, где подтвердилось, что это наркотические средства.

Уточняется, что получателем груза является компания из Красноярска.

Фото: ЗАКС.Ру


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