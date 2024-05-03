В Москве суд оштрафовал и арестовал студента за посты в Telegram

Тверской районный суд Москвы рассмотрел два административных протокола в отношении студента ВШЭ Данила Морозова, сообщили 3 мая в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Посты в Telegram-канале "Оперуполномоченный в отставке" сочли дискредитирующими российскую армию (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и демонстрирующими запрещенную в России символику экстремистской организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ РФ).

Суд посчитал, что в своих постах Морозов высказывал негативное отношение к СВО и тем самым дискредитировал армию. В качестве наказания студенту назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Это максимальное наказание для гражданина по указанной статье.

Также суд признал Морозова в демонстрации запрещенной символики. "Суд установил, что Морозов разместил еще один информационный пост тематического содержания, содержащий различную символику и атрибут экстремистской международной организации ЛГБТ*", — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

За второе нарушение студенту назначили административный арест на 15 суток.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

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