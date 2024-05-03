В Госдуме поддержали поправки о запрете иноагентам участвовать в выборах

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, которые должны будут запретить иноагентам участвовать в выборах в России на всех уровнях, об этом 3 мая появилось решение в электронной базе парламента.

Речь идет о выборах в федеральные органы власти, органы власти субъектов России, органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.

Кроме этого, комитет одобрил поправки, которые запрещают иноагентам быть даже наблюдателями на выборах любых уровней, а также быть доверенными лицами кандидатов на выборах.

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