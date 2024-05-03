Петербург потратит почти 35 миллионов рублей на проведение "Алых парусов"

В 2024 году из бюджета Петербурга выделят немногим менее 35 миллионов рублей на проведение праздника выпускников "Алые паруса", сообщили 3 мая в администрации губернатора. Постановление о предоставлении средств подписал глава города Александр Беглов.

Выделяемые средства предназначены для возмещения затрат на производство товаров, выполнение работ и услуг по подготовке и проведению праздника. Также деньги пойдут на компенсацию затрат по прямой трансляции события "в эфире телевизионного канала, вещающего на Санкт-Петербург".

Перечисляемая сумма составит в этом году 34,9 миллиона рублей.

На прошлой неделе вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил о том, что в Смольном определились с датой проведения "Алых парусов". Празднование состоится 28 июня, поведал он.

Фото: ЗАКС.Ру