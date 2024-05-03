Комтранс напомнил об ограничениях движения в дни репетиций парада ко Дню Победы в Петербурге

Комитет по транспорту Петербурга напомнил горожанам о том, что из-за репетиций парада в честь Дня Победы в городе введены различные ограничения для транспорта, об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

С 29 апреля до 12:30 9 мая в Петербурге запрещена остановка транспорта на набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, на проезде вдоль домов на Дворцовой площади и на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка.

Также из-за репетиций с 7 утра до 12:30 дня в воскресенье, 5 мая, движение будет запрещено на этих же адресах, а также на набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной, а также на Невском проспекте от Садовой улицы до Дворцового проезда.

На этих же участках будет изменено движение транспорта, а именно автобусных маршрутов под номерами 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27 и 191 и троллейбусных маршрутов под номерами 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22.

Фото: ЗАКС.Ру