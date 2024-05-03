Таможенники опровергли сообщения об очередях на российско-эстонской границе

В Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ) назвали информацию о том, что на границе России с Эстонией суточные очереди, ложной, об этом 3 мая пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в ведомстве, с 27 по 29 апреля посты на границе в Псковской области работали в штатном режиме. Там уточнили, что установленная ежесуточная пропускная способность пункта пропуска "Куничина Гора" составляет 150 транспортных средств.

В СЗТУ поделились цифрами на этот счет. По их данным, на выезд из РФ было обслужено 102 грузовых автомобиля, а на въезд 55 с 27 по 28 апреля. С 28 по 29 апреля грузовиков было 112 и 56 соответственно.

Ранее в СМИ распространялась информация о том, что на КПП "Куничина Гора" большая очередь. Тоже самое касалось и других КПП на границе.

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