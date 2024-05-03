Петербургское УФАС возбудило дело из-за рекламы "Бургер Кинга"

В Петербурге управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении российского юрлица "Бургер Кинга" из-за возможного нарушения закона "О рекламе". Компанию заподозрили в производстве недобросовестной рекламы, содержащей прямое упоминание конкурента (п. 1 ч. 2 ст. 5 закона "О рекламе").

Жалоба на юрлицо поступила из-за размещенного "Бургер Кингом" текста с критическим высказыванием в адрес сети "Достаевский", рассказали в петербургском УФАС. "Бургер Кинг готовит бургеры на огне. Логично. Страшно представить, что готовит Достаевский", — говорится в рекламе.

Согласно действующему законодательству, в России запрещена реклама с некорректными сравнениями товара с продукцией конкурентов.

Антимонопольщики выразили сомнения в том, что сеть "Достаевский" может распространять некачественную продукцию. Одновременно в службе поставили под вопрос утверждение о приготовлении бургеров на огне.

По факту распространения рекламы возбуждено дело, УФАС проверит связанные с этим обстоятельства. В случае, если факт нарушения подтвердится, "Бургер Кингу" будет грозить штраф.

Фото: ЗАКС.Ру