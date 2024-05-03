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Новости 16:53

ККИ освободил 26 незаконно используемых помещений Петербурга

фото ЗакС политика ККИ освободил 26 незаконно используемых помещений Петербурга

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободил более 25 незаконно занятых городских помещений за прошлую апрельскую неделю, об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

В ходе рейдов специалисты ККИ пресекли незаконную уличную торговлю фруктами, овощами, одеждой и так далее. Территории были освобождены у станций петербургского метро "Улица Дыбенко", "Проспект Большевиков", "Ломоносовская", "Пионерская", "Озерки", "Удельная", "Гражданский проспект" "Международная", "Ленинский проспект", а также на Светлановском и Ленинском проспектах и Будапештской улице.

Изъятые товары и оборудование будут находиться на складе временного хранения, а продовольственную продукцию уничтожат из-за отсутствия документации. Всего было освобождено 26 точек.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга


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