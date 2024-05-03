ККИ освободил 26 незаконно используемых помещений Петербурга

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободил более 25 незаконно занятых городских помещений за прошлую апрельскую неделю, об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

В ходе рейдов специалисты ККИ пресекли незаконную уличную торговлю фруктами, овощами, одеждой и так далее. Территории были освобождены у станций петербургского метро "Улица Дыбенко", "Проспект Большевиков", "Ломоносовская", "Пионерская", "Озерки", "Удельная", "Гражданский проспект" "Международная", "Ленинский проспект", а также на Светлановском и Ленинском проспектах и Будапештской улице.

Изъятые товары и оборудование будут находиться на складе временного хранения, а продовольственную продукцию уничтожат из-за отсутствия документации. Всего было освобождено 26 точек.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга