В Приморском районе завершили ремонт на участках двух улиц

В Приморском районе дорожные рабочие завершили ремонт проезжей части на двух участках Аэродромной и Школьной улиц, сообщили 3 мая в администрации губернатора. Протяженность восстановленного покрытия составила один и полтора километра соответственно.

Участок на Школьной улице не ремонтировался в течение шести лет, уточнили в Смольном. За прошедшее время на асфальте образовались колейность и трещины. В ходе работ дорожники уложили новое полотно из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, заменив по итогу 96 тысяч квадратных метров покрытия.

Что касается Аэродромной улицы, то здесь уложили двухслойный асфальтобетон. В ближайшее время здесь планируют привести к нормативу тротуары и занизить бортовой камень на подходах к проезжей части и пешеходным зонам.

Фото: gov.spb.ru