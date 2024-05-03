ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:59

В Приморском районе завершили ремонт на участках двух улиц

фото ЗакС политика В Приморском районе завершили ремонт на участках двух улиц

В Приморском районе дорожные рабочие завершили ремонт проезжей части на двух участках Аэродромной и Школьной улиц, сообщили 3 мая в администрации губернатора. Протяженность восстановленного покрытия составила один и полтора километра соответственно.

Участок на Школьной улице не ремонтировался в течение шести лет, уточнили в Смольном. За прошедшее время на асфальте образовались колейность и трещины. В ходе работ дорожники уложили новое полотно из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, заменив по итогу 96 тысяч квадратных метров покрытия.

Что касается Аэродромной улицы, то здесь уложили двухслойный асфальтобетон. В ближайшее время здесь планируют привести к нормативу тротуары и занизить бортовой камень на подходах к проезжей части и пешеходным зонам.

Фото: gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама