На выставку к 30-летию Заксобрания выделили почти 2 млн рублей

Смольный решил организовать уличную выставку, приуроченную к 30-летию Законодательного собрания. Несколько оформленных стендов хотят расставить на Большой Морской улице, в нескольких десятках метров от арки Главного штаба. На экспозицию собираются потратить до 1,98 млн рублей, следует из закупки, опубликованной комитетом по печати.

Согласно аукционной документации, в рамках выставки на улице расставят шесть стендов, которые будут выполнены в форме развернутых книг. Стеллажи будут содержать информацию о создании Петербургской городской думы, Городовом положении, Городской управе; Петросовете, Ленгорсовете, Ленгорисполкоме. Также затронут выборы и довыборы первого созыва ЗакСа, почетных граждан и выдающихся личностей Заксобрания 2-7 созывов.

Выставка проработает месяц, с 16 мая по 16 июня. На ее открытии запланировано участие представителей Заксобрания.

Константин Леньков / Скриншот из документов закупки