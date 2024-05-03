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Новости 18:52

Суд Петербурга приговорил студента к условному сроку по делу о стрельбе по автобусу

фото ЗакС политика Суд Петербурга приговорил студента к условному сроку по делу о стрельбе по автобусу

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении 18-летнего студента Петра Табакова, который обстрелял автобус с пассажирами, об этом 3 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Уточняется, что инцидент произошел в октябре 2022 года на улице Бабушкина. Табаков выстрелил два раза из пневматического пистолета в автобус, который подъезжал к остановке, а потом скрылся.

Тогда никто не пострадал, однако автобус был поврежден. Правоохранители позже задержали молодого человека, было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

В суде обвиняемый признал вину частично и пояснил, что выстрел произошел случайно. По итогу суд назначил ему два года условного срока с испытательным сроком два года.

Фото: ЗАКС.Ру


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