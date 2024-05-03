В Смольном определились с датой регионального приемного дня

Региональный день приема граждан проведут в приемной правительства Петербурга 20 мая, сообщили в пятницу в администрации губернатора. Мероприятие приурочат к Дню города, празднуемому спустя неделю после назначенной даты.

"Двадцатого мая 2024 года с 12:00 до 20:00 в приемной правительства Санкт‑Петербурга проводится региональный день приема граждан, приуроченный ко Дню города", — говорится в распространенном Смольным сообщении.

Личный прием проведут сотрудники управления по работе с обращениями граждан городской администрации. Пришедшие на прием должны будут предъявить документы, удостоверяющие личность, при проведении досмотра. Дополнительную информацию можно получить по телефону 576-78-06.

Фото: ЗАКС.Ру