Бастрыкин проявил интерес к сообщениям о конфликте подростков на границе Петербурга

Сообщения о попытке четырех подростков задавить 15-летнюю девочку на границе Петербурга и Ленобласти не ускользнули от внимания главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. По информации ведомства, он потребовал представить доклад об инциденте.

Как сообщил 3 мая телеканал "78", ссора произошла на территории СНТ "Можайское" в Ленобласти, расположенного неподалеку от станции Дудергоф. Конфликт случился после того, как четверо подростков увидели вейп в руках школьницы и попросили дать им покурить. Встретив отказ, они будто бы напали на нее с кулаками, а в дальнейшем попытались задавить на мотоцикле. Завладев электронной сигаретой, они удалились.

По факту произошедшего Главное следственное управление СК по Петербургу организовало проверку. Бастрыкин потребовал доложить ему об установленных обстоятельствах инцидента.

Фото: пресс-служба СК