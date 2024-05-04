В Петербурге 4 мая обещают облачную погоду

В Петербурге немного потеплеет, однако все равно возможны дожди и ожидается облачность, об этом 4 мая сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду будет формировать тёплый атмосферный фронт. Из-за этого в городе будет достаточно облачно, могут пойти дожди, при этом будет не очень холодно.

Воздух прогреется до +12…+14 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 5 мая, дожди не ожидаются, однако температура воздуха опустится до +9 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру