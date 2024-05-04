Более 225 тысяч петербуржцев получили выплаты ко Дню Победы

Городской информационно-расчетный центр перевел на счета петербуржцев единовременные выплаты ко Дню Победы, об этом 4 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Такие выплаты получили инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лица, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Кроме них на получение выплаты получили вдовы погибших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, а также лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года, не относящиеся к числу граждан, указанных выше.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, россияне находятся в долгу перед теми, кто защитил их Родину.

В общей сложности деньги получили более 225 тысяч петербуржцев.

Фото: ЗАКС.Ру