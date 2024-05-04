В Петербурге религиозным организациям предоставят субсидию на сохранение объектов наследия

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города "О Порядке предоставления в 2024 году субсидий религиозным организациям на конкурсной основе на выполнение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт Петербурга и находящихся в собственности религиозных организаций", об этом 4 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Уточняется, что речь идет о религиозных организациях, которые возникли в 2022-2024 годах. Субсидия выделяется на финансирование затрат, которые нужны при проведении работ по сохранению памятников культурного наследия.

На эти цели в бюджете города предусмотрено 113 млн рублей. Средства могут направлять на консервацию, реставрацию или ремонт памятников.

Фото: ЗАКС.Ру