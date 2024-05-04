Рядом с Ладожским вокзалом благоустроят набережную реки Охта

В Красногвардейском районе Петербурга сделают набережную длиной более одного километра рядом с Ладожским вокзалом, об этом 3 мая сообщили в пресс-службе районной администрации.

Уточняется, что благоустройством реки Охта займется застройщик, который на Уткином проспекте строит апарт-отель. Всего набережная будет разделена на две части – пешеходную и велосипедную.

Кроме этого, рядом с лицеем Фаберже построят спортивную зону с уличными тренажерами.

В этот же момент существует проблема – из-за строительства новых объектов на набережной, на территории соседнего ЖК появились трещины на стенах зданий и просела пешеходная дорожка. Вопрос взят на контроль главой района Андреем Хортом.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга