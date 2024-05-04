В Петербурге восстановили восемь табличек "Последнего адреса"

Петербургские активисты восстановили в городе семь табличек "Последнего адреса" за эту весну, об этом 3 мая писали в Telegram-канале проекта.

Самодельные картонные копии реальных табличек появились на Большой Пушкарской, на Поварском переулке, на набережной реки Фонтанки, в переулке Джамбулы и на 10-й и 14-й линиях В. О. На Большой Пушкарской восстановили сразу две таблички.

Например, на набережной реки Фонтанки табличка посвящена морскому офицеру Константину Самойлову. В тюрьму он попал в 1941 году и умер через десять лет. В его честь табличку установили весной 2023 года.

Фото: Дмитрий Абрамов / MR7.ru