Из-за протечки на сцене в Михайловском театре отменили спектакли 4 мая

В Михайловском театре отменили спектакли из-за протечек на сцене, об этом 4 мая сообщили в пресс-службе учреждения.

К сообщению о том, что спектакли отменяются, представители Михайловского театра прикрепили видео, на котором видно, что из-под сцены хлещет вода. В театре отметили, что постараются вернуться к работе как можно скорее.

Из-за инцидента в театре отменены спектакли в субботу, 4 мая. В этот день в театре в 13:00 и в 18:00 должны были показывать спектакль "Баядерка".

Также в театре добавили, что деньги за купленные билеты вернутся автоматически. Администрация театра извинилась за доставленные неудобства.

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