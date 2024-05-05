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Новости 10:38

В пасхальную ночь Беглов рассказал петербуржцам о непреходящих ценностях

фото ЗакС политика В пасхальную ночь Беглов рассказал петербуржцам о непреходящих ценностях

В ночь на воскресенье петербургский губернатор Александр Беглов по случаю Пасхи посетил Казанский собор. Свое состояние на этот момент он описал в собственном Telegram-канале.

"Пасха объединила всех в единой молитве, в радости неминуемого торжества добра и правды. Эти непреходящие ценности дают нам силы преодолевать любые испытания и побеждать", - говорится в публикации.

Рассуждая о религиозном празднике, Беглов соединил в одном предложении народ, государство и церковь, написанную с большой буквы. Рядом с ним в соборе минувшей ночью был замечен спикер ЗакСа Александр Бельский

фото: Александр Беглов / Telegram


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