В пасхальную ночь Беглов рассказал петербуржцам о непреходящих ценностях

В ночь на воскресенье петербургский губернатор Александр Беглов по случаю Пасхи посетил Казанский собор. Свое состояние на этот момент он описал в собственном Telegram-канале.

"Пасха объединила всех в единой молитве, в радости неминуемого торжества добра и правды. Эти непреходящие ценности дают нам силы преодолевать любые испытания и побеждать", - говорится в публикации.

Рассуждая о религиозном празднике, Беглов соединил в одном предложении народ, государство и церковь, написанную с большой буквы. Рядом с ним в соборе минувшей ночью был замечен спикер ЗакСа Александр Бельский.

фото: Александр Беглов / Telegram