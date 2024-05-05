Из-за смертельного ДТП с манипулятором петербургская полиция начала проверку

Петербургские полицейские приступили к изучению дорожной аварии в Красном Селе, приведшей к смерти 63-летнего водителя грузоподъемного транспортного средства. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Накануне вечером под колесами манипулятора Isuzu обнаружили тело пожилого мужчины. Выяснилось, что он управлял тяжелой машиной и обнаружил неисправность колеса, из-за чего остановился, выпрыгнул из кабины, но не обеспечил неподвижность автомобиля.

Манипулятор самопроизвольно покатился вперед и сбил легковую иномарку. Чтобы его остановить, водитель попытался вернуться в кабину, но не смог в нее запрыгнуть, сорвавшись. Его раздавило насмерть собственной же машиной.

Фото: ЗАКС.Ру